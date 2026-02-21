Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan kritik müsabakanın ikinci yarısında bir iptal kararı çıktı.

GOLÜN GELİŞİMİ

Dakikalar 49'u gösterdiğinde konuk ekip Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde sol kanattan ceza yayına doğru sokulan Noa Lang'ın derin pasıyla ceza alanı çaprazında savunma arkasına sarkan Sacha Boey karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı.

Kaleci Bahadır'dan seken topu penaltı noktasının önünde tamamlayan Leroy Sane, sağ ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

OFSAYT KARARI VERİLDİ

Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.

Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsaytı karar verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

GALATASARAY: "ANLAYAMADIĞIMIZ ŞEKİLDE İPTAL"

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından pozisyon sonrası "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.