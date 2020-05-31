Ahmet Nur Çebi: Virüs nedeniyle kaybımız yüzde 70 olacak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Çebi, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 166 milyon TL kaybettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunların, futbol kulüplerini de bir hayli etkilediği biliniyordu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuştu. Yönetim olarak yaşadıkları maddi sorunlardan söz eden Çebi, ''Borcun 3.3 milyar TL olduğunu açıklamıştık. 2023 senesinde borç 4.1 milyar TL'yi aşacaktır. Vereceğimiz bu mücadeleyle borcu bu rakama çıkarmamak için çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

''AYDA 25 MİLYON TL AÇIK''

Kulübün yılda 300 milyon TL açık verdiğini söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, ''Kulübün geliri 600 milyon TL, gider 900 milyon TL. Yılda 300 milyon TL açık veriyor. Ayda 25 milyon TL açıkla devam ediyoruz. 7 aylık süreçte 380 milyon TL kaynak yarattık. Bankalara gelen tüm gelirlerin dışında bu kaynakları yarattık. Bankalarla yapılan kredi sözleşmesi nedeniyle tüm gelirlerimiz bankalara gitmektedir. Bulabildiğimiz 380 milyon TL ile kulübü ayakta tuttuk.'' şeklinde konuştu.

''SALGINDA 166 MİLYON TL KAYBETTİK''

Koronavirüsün kulübe ekonomik etkisinden de bahseden Çebi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Koronavirüs sürecinde 2,5 ayda 166 milyon TL gelirimizden mahrum kaldık. Önümüzdeki süreçte seyircisiz oynamaktan ve sponsorluk gelirlerinden mahrum kalma ihtimalinden kaynaklanacak kaybımızın yüzde 70 civarında olmasını beklemekteyiz.''

''UEFA ENGELİ KALKTI''

Öte yandan UEFA engelinin de kalktığını belirten Çebi, ''Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim nedeniyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Bu ilginç durumu kamuoyu ve Beşiktaşlılarla paylaşmayı bir görev biliyorum.'' dedi.



