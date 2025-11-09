Abone ol: Google News

Ahmet Oğuz: Taraftar sayesinde kazandık

Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçını taraftarları sayesinde kazandıklarını söyledi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:57
  • Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
  • Ahmet Oğuz, galibiyeti taraftarlara borçlu olduklarını belirtti.
  • Taraftar desteğiyle son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN SAYESİNDE KAZANDIK"

Ahmet taraftara teşekkür ederek, "Bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutlu ettiler. Son dakikaya kadar hep arkamızdaydılar. Bence onların sayesinde kazandık. Çok iyi mücadele ettik. Bunu sahaya yansıtıp 3 puan almayı başardık. Herkesin ayağına yüreğine sağlık" diye konuştu.

