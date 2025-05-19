Al Musrati, Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'tan devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.
Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen soruyu cevapladı.
"SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAĞIZ"
Scuro, şu ifadeleri kullandı:
Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum.
MONACO PERFORMANSI
Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
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