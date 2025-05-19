Al Musrati, Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'tan devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen soruyu cevapladı.

"SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAĞIZ"

Scuro, şu ifadeleri kullandı:

Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum.