Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanında kazandı

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Süper Lig'in 35. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SPORAR'DAN

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti.

VIENA, KIRMIZI GÖRDÜ

Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

ALANYASPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN

Son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, puanını 38'e çıkardı ve aynı maç sayısına sahip olduğu 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı.

Gaziantep ise üst üste 4. yenilgisini alarak 42 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

PUAN DURUMU