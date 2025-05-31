Alanyaspor, Sivasspor karşısında iki golle güldü

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Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Alanya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.

2 GOLLE GELEN GALİBİYET

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

ALANYASPOR, 45 PUANLA BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 45 puanla bitirdi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise Süper Lig'e 35 puanla veda etti.