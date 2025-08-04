Alanyaspor'dan transferde 4 imza birden

Alanyaspor, yaz kampı sürecinde kadrosuna kattığı dört futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenledi. Borussia Dortmund’dan kiralanan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Baran Moğultay, Genoa’dan üç yıllık sözleşmeyle alınan 26 yaşındaki forvet Güven Yalçın, Al Rayyan’dan 1+1 yıllık kontratla gelen 38 yaşındaki kaleci Paulo Victor ve Gaziantep FK’dan iki yıllığına transfer edilen 30 yaşındaki savunmacı Bruno Viana resmi olarak tanıtıldı.

"HER İKİ FUTBOLCUMUZ DA KENDİNİ KANITLADI"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, “Baran'ı U21 Milli Takım’dan takip ediyorduk, potansiyeli yüksek. Güven zaten kendini ispatlamış bir oyuncu. Her iki futbolcumuz da Alanyaspor’a önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

"HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR SEZON GEÇİRMEK"

Baran Moğultay, “Takıma uyum sağladım, burada olmaktan mutluyum” diye konuşurken; Güven Yalçın da, “Takımda güzel bir atmosfer var, hedefimiz güçlü bir sezon geçirmek” ifadelerini kullandı.

Kaleci Paulo Victor ise transferinde Vagner Love’ın olumlu görüşlerinin etkili olduğunu belirterek, “Alanyaspor formasını onurla taşıyacağım” dedi.

Yeni savunma oyuncusu Bruno Viana da, “Bu formayı gururla giyeceğim ve kulüp hedeflerine ulaşmak için elimden geleni yapacağım” sözleriyle duygularını paylaştı.