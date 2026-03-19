Aleksandar Stanojevic: Mücadele etmeye devam edeceğiz

Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Stanojevic, "Kayserispor’u tebrik ediyorum. Kırmızı kart kararı bu seviyede inanılmaz bir hata oldu. Mücadeleyi bırakmayacağız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.