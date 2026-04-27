Aleksandar Stanojevic: Uzun vadeli planları olan bir takımda çalıştığım için mutluyum

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KAZANMAYA ÇALIŞTIK"

Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık. Bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslar yakaladık fakat değerlendiremedik. Özellikle maçın ilk yarısında gol atmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen süreçte ritmimizi kaybettik fakat genel olarak oyundan memnunum" diye konuştu.

"UZUN VADELİ PLANLARI OLAN BİR TAKIMDA ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sezon genelinde birçok problem yaşadıklarını dile getiren Stanojevic, "Bu sezon birçok enteresan problemler yaşadığımı söyleyebilirim. Uzun vadeli planları olan bir takımda çalıştığım için mutluyum" şeklinde konuştu.