Alex de Souza: Kestirmeden gitmek istemiyorum

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, "Hiçbir şeye kısa yoldan gitmek istemiyorum" diyerek sarı-lacivertli takımın başına geçeceği iddialarını da dolaylı olarak yalanladı.

Sao Paulo'nın 20 yaş altı takımında teknik direktörlük yapan Alex de Souza açıklamalarda bulundu.

"Sao Paulo'nun büyüklüğüne rağmen, kulüp U-20 Brezilya Şampiyonası'nda finale çıkmamıştı. Biz ilk kez bunu başardık. Morumbi'den ayrıldığımızda sonuç nedeniyle üzgündüm çünkü şampiyon olmayı istemiştik. Ama başlattığımız süreçten dolayı yine de mutluydum. 8 ay kısa bir süre, ama bizim için tatmin edici oldu. Oraya yeniden çıkmak ve bu kez kazanmak adına çalışıyoruz. Ancak en önemli şey ise futbolcular gelişmeye devam ediyor. Rogerio Ceni (Sao Paulo Teknik Direktörü) istediğinde hazır olacaklar."





"KISA YOLDAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Teknik direktörlük hedefleri hakkında konuşan Alex, "Benim şu an hedefim genç takım ile çalışmak. Sao Paolu bana bu fırsatı verdi. Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum. Son bir kursum kaldı. 2022’nin sonuna geldiğimde oturup görüşeceğiz. Sao Paulo’da mı kalacağım, başka bir kulübe mi gideceğim yoksa hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım, göreceğiz. Futbol, dinamik bir yapı ve her şey olması gerektiği için oluyor. Bu nedenle de acelem yok. Hiçbir şeye kısa yoldan gitmek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu sözlerle birlikte genç teknik adam Fenerbahçe iddialarını da dolaylı olarak yalanlamış oldu.