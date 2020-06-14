Ali Ece: Jenerasyonunun en iyi 2 sol bekinden biri

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a kaybettiği 2-1'lik maçın ardından 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ın performansı konuşuluyor.

Beşiktaş'ta dün akşam ikinci resmi karşılaşmasına çıkan Rıdvan Yılmaz performansıyla göz doldurdu.

Kanat bindirmeleri, sürati, ortaları ve isabetli paslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki sol bek otoritelerin ve taraftarların büyük beğenisini kazandı.

ALİ ECE: EN İYİ 2 SOL BEKTEN BİRİ

Spor yazarı Ali Ece, genç Kartal için "Jenerasyonunun en iyi 2 sol bekinden biri" yorumunu yaptı.

NTV'de yayınlanan 90+ programında 19 yaşındaki futbolcuyu değerlendiren Ali Ece, şu şekilde konuştu:

''Diğer bazı tecrübeli oyuncular, muazzam umut kırıcı performanslar sergiledi ilk yarıda. Rıdvan, bu oynadığından daha iyi bir futbolcu. Sahalardan 6 ay uzak kalmasına sebep olan sakatlığı olmasa son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Galatasaray altyapı oyuncusu Süleyman Luş ile beraber kendi yaş grubunun en çok gelecek vaadeden iki Türk sol bekiydi. Çabuk, pozisyon bilgisi hiç fena değil. Ezbere orta yapmıyor. Soğukkanlı. Genç oyuncuların takıma adapte olması sürecinin daha sağlıklı olması için yanındaki oyuncuların, sözde tecrübeli oyuncuların bu kadar kötü oynamaması gerekir.''