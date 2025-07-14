Ali Koç da Portekiz'e gidecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon için bir dizi radikal karar almıştı.

Bu sezon mutlak şampiyonluk isteyen Koç'un, deplasman toteminden vazgeçtiği öğrenilmişti.

DÜMENİN BAŞINA KENDİSİ GEÇİYOR

Tüm maçlara gitme kararı alan Koç, müsabakaların ardından konuşma da yapacak.

Dümenin başına kendisi geçecek olan Başkan Koç, sezon öncesi kampı için de dikkat çeken bir karar aldı.

PORTEKİZ'DEKİ KAMPA DA GİDECEK

Buna göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak olan Portekiz kampına gitme kararı aldı.

Koç, Portekiz kampına uçakla gidecek ve kamp boyunca takımı yalnız bırakmayacağı öğrenildi.