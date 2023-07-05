Ali Koç: Gelsin Aziz Yıldırım yapsın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Koleji'nin arazisi hakkında konuştu. Koç, "Kolej binası depreme uygun bulunmadı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji'ni yapmak istiyormuş. Yapmak istiyorsa buyursun yapsın" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde Fenerbahçe Koleji'nin arazisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Akademisi projesi hakkında konuşan Ali Koç, şunları dedi:

İnşallah iki sezon sonra Fenerbahçe Akademisi'ni bitirmek istiyoruz. Bunu yönetimde olmasam bile yapmak istiyorum.

"Fenerbahçe'ye karşı haksızlıklar devam ediyor"

Kenan Evren Lisesi'nin arazisi hakkında da konuşan Başkan Koç, şu açıklamayı yaptı:

Kenan Evren Lisesi'ni almamız gereken tarihten çok sonra aldık. Haksızlığa uğradık. 3 Temmuz'da maddi ve manevi kayıpları alamayan Fenerbahçe'ye karşı haksızlıklar devam ediyor. oraya 60-65 Milyon euro gerekiyor. Devlete hatırı sayılır bir kira veriyoruz.

"Aziz Yıldırım yapmak istiyorsa buyursun yapsın"

Fenerbahçe Koleji binasının depreme uygun bulunmadığını söyleyen Koç, şu sözleri sarf etti:

Kolej binası depreme uygun bulunmadı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji'ni yapmak istiyormuş. Yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Daha önce üniversite için de bunu söyledi ama yapmadı. Medicana ile işbirliği yaptık.