Fenerbahçe'den yalanlama! Kulüp satın almadık

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya'da kulüp satın aldığı iddialarına net bir yanıt geldi.

Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından söz konusu ülkede kulüp satın alındığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"SÖZ KONUSU ÜLKEDE HERHANGİ BİR KULÜP SATIN ALINMAMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un Makedonya’da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.