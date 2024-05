Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert ifadeler!

ensonhaber.com

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına eleştiride bulunurken, futbol A takımının kadro planlaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

"Her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik"

Türk futbolunda yaşananlara değinen Koç, şu ifadeleri kullandı:

Futbol ekosistemi içerisinde kendi yapısını kurarak Fenerbahçe'mize her türlü haksızlığı her türlü adaletsizliği hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Her türlü riski alarak, doğru bildiğimiz yolda inandıklarımızla bir gram şaşmadan derdimizi anlatmaya çalıştık. Yeri geldi isim verdik, yeri geldi bahis konularına bayrak açtık. Yeni geldi TFF’nin yapısı, kurulları, seçim tarzı, hepsinde ne doğru biliyorsak söyledik. Eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi için, anti-Fenerbahçe lobisi dediğimiz bu lobinin sadece sportif rekabetten öteye, saha içi saha dışı unsurlarının fitilini ateşledik. Bu sezonun ikinci yarısında net bir duruşumuz var, sert bir duruşumuz var. İnanın Türk futbolunda son 20 yıldan beri yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturulmaya başlandı.