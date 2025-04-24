Ali Koç'tan Samandıra hamlesi

Süper Lig'de Kayserispor ile aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, tepkilerin odağındaki isim haline gelmişti.
Başkan Koç, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.
İstifa çağrılarının sürdüğü Ali Koç'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
SAMANDIRA'YA GİTTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesi Samandıra'ya gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un, Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi.
Koç'un futbolcularla yapacağı konuşmanın içeriğinin, "Şampiyonluk yarışının daha bitmediği" şeklinde olduğu öğrenildi.
CUMARTESİ BÜYÜK GÜN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ardından camiaya da cumartesi günkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında seslenecek.
Başkan Ali Koç'un, divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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