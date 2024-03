Ali Koç'tan taraftara 2 Nisan çağrısı

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Koç, üyelerden katılım sağlamalarını ve kulübün yaşadığı zorlu süreçlerde birlik olmalarını istedi.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin bu zor günlerin tekrarlanmaması için gereken adımların atılacağını belirtti.

2 Nisan çağrısı yaptı

Ali Koç'un açıklamalarının tam metni şu şekilde:

Bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren Kulübümüzün her dinamiği ile maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camia olarak, uzun zamandır, her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz. Fenerbahçemize reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen; sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık, bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık.