Ali Koç'tan transfer sorusuna cevap: Bugün bile bir şeyler olabilir...

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çıkılacak Feyenoord maçı öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho'nun istediği isimler doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, bir yandan da sponsorluk anlaşmalarına imza atıyor.

İşte onlardan biri de bugün resmiyet kazandı...

SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALANDI: TRANSFERLER SORULDU

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tören, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Ali Koç'a, "Chobani, yapılacak yeni transferlere de sponsor olabilir mi?" sorusu yöneltildi.

"BUGÜN BİLE BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Koç, transfere dair dikkat çeken bir ifade kullandı.

Ali Koç, "Hamdi Bey ve ekibi ellerinden gelenini fazlasını yaptı. Transfere gelince bugün bile bir şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.