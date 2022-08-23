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    Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Fehervar-Köln maçını yönetecek.
    • 23.08.2022 - 15:35
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    Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek.

    Ali Palabıyık'ın yardımcıları

    Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

    Ali Palabıyık a UEFA dan görev #1


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