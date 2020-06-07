Alman basını: Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da olacak

Alman basını, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınarak Portekiz'e verileceğini öne sürdü.

Alman basınından istihbaratlarıyla bilinen Bild gazetesi tarafından, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını ifade edildi.

UEFA'nın 17 Haziran tarihinde resmi olarak açıklayacağı belirtilen finalin "yeni ev sahipliği" için Almanya'dan Frankfurt ve Rusya'dan Moskova'nın da başvuru yaptığı ancak Lizbon'da karar kılındığı belirtildi.

EN ÖNEMLİ ETKEN VAKA SAYISININ DÜŞÜK OLMASI

Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük olması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.

Pandemi, ağustos ayına kadar bu şekilde giderse ve seyahatler olanaksız olursa tek şehirde tüm maçların tamamlanması gündeme gelecek. Tüm maçlar tek maçlı eliminasyona göre oynanacak ve şampiyon 7 maç sonunda belli olacak. Zira, ekonomik açıdan en büyük zararı da bu formül getiriyor. Başka hiçbir çözüm bulunamazsa, sekizli final formülü devreye girecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN ADAY FRANKFURT

Öte yandan Bild, Gdansk'ın düzenleyeceği UEFA Avrupa Ligi finali için de Frankfurt'un aday olduğunu yazdı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Keller'in ciddi şekilde desteklediği adaylık için UEFA'ya baskı yapıldığı da kaydedildi.

ÖZDEMİR, ''TÜRKİYE KAYBETMEYECEK'' DEMİŞTİ

Daha önce konuyla ilgili iddaların gündeme gelmesi üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulunmuş ve böyle bir olasılığın olmadığını belirtmişti.

Özdemir, ''Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiç bir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak. Türkiye bu konuda bir şey kaybetmeyecek'' ifadelerini kullanmıştı.