Altay Bayındır: Evimizde gibiydik A Milli Takım'da kalevi Altay Bayındır, Almanya'ya karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 3-2 mağlup etti.



A Milli Takım'ın file bekçilerinden Altay Bayındır, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Zaten evimizde gibiydik"

Altay şunları söyledi:

"Bizim için güzel bir galibiyet oldu. 72 yıl sonra galip gelmek güzel bir his. Zaten evimizde gibiydik. Taraftarımızın ayağına sağlık. Mutluyuz! Şimdi Galler maçı var. Orada liderlik maçına çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin desteğiyle şampiyonada da güzel şeyler başaracağız. Darısı sonraki oynayacağımız bütün maçlarda"

"Almanya'yı evinde yenmek ayrı bir duygu"

25 yaşındaki file bekçisi, "Her zaman hedefleri olan bir ülkeyiz. Bugün bir hazırlık maçıydı ama her maçın önemi fazla. Her maçı ölüm kalım maçı gibi görmeliyiz. Böyle bir takımı kendi evinde mağlup etmek ayrı bir duygu." sözlerini sarf etti.