Amed Sportif Faaliyetler, Serik Spor'u yendi

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 29. haftasında evinde Serik Spor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'de 29. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Felix Ohene Afena-Gyan kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu galibiyetin ardından üçünü sıradaki Amed Sportif Faaliyetler puanını 58'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Serik Spor 19 puanla 17. sırada kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Pendikspor'u ağırlayacak.
