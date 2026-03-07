Galatasaray'dan maç sonu Beşiktaş'a maç sonu göndermeler

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbi maçının ardından sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu.
Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan Galatasaray, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.
GALATASARAY, GALİP GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti.
İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Galatasaray, 39. dakikada Leroy Sane'nin sağdan ortasında Victor Osimhen'in kaydettiği golle öne geçti. Derbinin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.
Galatasaray, maçın 62. dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Beşiktaş ataklarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Alınan üç puanın ardından Galatasaray Kulübü, resmi hesabı üzerinden Beşiktaş'a üst üste göndermelerde bulundu.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi hakkında çarpıcı paylaşımlara imza attı.
GALATASARAY'IN MAÇ SONU PAYLAŞIMLARI