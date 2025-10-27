Amed Sportif Faaliyetler'de 2 oyuncu sakatlandı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fernando Andrade ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin kontrolleri ve detaylı tetkikleri sonucunda iki oyuncuda ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

3-4 HAFTA YOKLAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Fernando Andrade'nin yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde, sağ ayak tabanı plantar bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Futbolcumuz Emrah Başsan'ın yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde ise sol kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Kendisine gerekli tedavi uygulanmaya başlanmış olup tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi beklenmektedir. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz.