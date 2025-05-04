DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmandan karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR MAÇTI"

Kadıköy deplasmanında puan almanın zor olduğuna değinen Amir Hadziahmetovic, şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük bir maçtı. Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz.

"DERBİ MAÇLAR DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"

Derbi maçların daha fazla ilgi çektiğine değinen Amir, şu sözleri sarf etti:

Her maç taktiksel ve mental olarak farklı. Tabi ki derbi maçları da daha fazla ilgi çekiyor. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3’üncü olmak için yolumuza devam edeceğiz.

"GELECEK SEZON DAHA İYİ OLACAĞIM"

Tecrübeli orta saha sözlerini şu ifadelerle noktaladı: