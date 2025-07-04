Anderson Talisca'dan İzmir yangını paylaşımı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan orman yangınları, adeta Türkiye’nin ciğerlerini yakıyor.

Hatay, Manisa ve İzmir’de çıkan orman yangınları, bölgede yaşayan vatandaşların yaşamını olumsuz etkilerken hem de hayvanları öldürdü hem de bitki örtüsüne ciddi zarar verdi.

YANGINLARA SESSİZ KALMADI

Türkiye’deki diğer yangınlar kontrol altına alınırken, İzmir’de devam eden yangınlar ciddi bir soruna yol açtı.

İzmir'in Çeşme, Seferihisar Ödemiş ve Buca ilçesinde yangınlar sürerken, Fenerbahçeli Anderson Talisca’dan paylaşım geldi.

DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Talisca, "#İzmiryanıyor" şeklinde yangında fotoğraflar kullanarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve büyük bir sorun haline gelen yangınlar için farkındalık oluşturdu.

Talisca'nın diğer sporcular gibi sessiz kalmayıp, ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi için farkındalık oluşturmaya çalışması ise takdir topladı.