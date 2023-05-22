Andrea Pirlo: Böyle oynarsanız maçı kaybedersiniz Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Bartra, Trezeguet (2) ve Batuhan Şen'den (KK) gelirken konuk ekibin tek sayısını Diagne kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Andrea Pirlo: Böyle oynarsanız maçı kaybedersiniz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, müsabakanın ardından kötü bir şekilde maçı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle oynarsanız maçları kaybedersiniz. Çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.