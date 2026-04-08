Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yı tek golle geçti

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Keçiörengücü 1-0 kazanmasını bildi.
Ankara ekibine galibiyeti getiren golü 47. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 53'e yükseltirken, Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Iğdır FK gelecek haftalig sonuncusu Adana Demirspor'a konuk olacak.
Keçiörenücü ise sahasında Serikspor'u ağırlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi