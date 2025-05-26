Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay kararı! Yola devam edilecek
AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, gelecek sezon teknik direktör Sedat Ağçay ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2025-2026 sezonunda teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile yolumuza devam ediyoruz. Sedat Hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz.

SON 7 HAFTA GÖREV ALDI

Sedat Ağçay, Başkent ekibini 2024-2025 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı.

Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, sezonu 51 puanla 14. sırada tamamlamıştı.

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Emre Çalışkan
Editor