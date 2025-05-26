Haberler



Futbol



Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay kararı! Yola devam edilecek

Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay kararı! Yola devam edilecek Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Sedat Ağçay için kararını verdi. Başkent ekibi, "2025-2026 sezonunda teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.