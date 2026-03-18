Ankaragücü, Gazze'de iftar programı düzenledi

Ankaragücü Kulübü, anlamlı bir harekete imza attı.

Sarı-lacivertliler, Filistin'in Gazze'deki Eş-Şati bölgesinde iftar programı düzenledi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığın huzur içinde yaşaması gerektiği vurgulandı.

"DUALAR EDİYORUZ"

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların zulüm görmeden, huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir gelecek en büyük temennimizdir. Bu mübarek günlerde, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda barışın, kardeşliğin ve adaletin hakim olması için dualar ediyoruz." denildi.