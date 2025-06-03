Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile devam kararı aldı

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir.