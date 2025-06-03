Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile devam kararı aldı
AA & Ensonhaber

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir.

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen küme düştü.

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Emre Çalışkan
Editor