Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile daha önce Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Başkent ekibi başkanı Fatih Mert, karşılaşma öncesinden teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

''İNŞALLAH TRABZON ŞAMPİYON OLUR'' DEMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir radyo programında, ''İnşallah Trabzonspor şampiyon olur'' ifadelerini kullanan Akçay ile sarı-lacivertli ekibin yollarının ayrılmasının ise bu açıklama olduğu belirtildi.

''SIKINTIYA GİRMEMEK ADINA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİK''

Başkan Fatih Mert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.''