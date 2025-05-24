Ankaragücü'nde Bent Ahlat’ın adaylığı düştü

İHA

Ankaragücü’nün Ankara’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bent Ahlat'ın başkanlık için sunduğu 15 kişilik listesi, divan kurulu tarafından kulüp tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

İki adayın yarışacağı kurulda Ahlat’ın adaylığının düşmesiyle tek aday Ercüment Tekin kaldı.

"BİZ 15 KİŞİ TEKLİF ETMİŞTİK AMA REDDEDİLDİ"

Başkan adaylığı düşen Bent Ahlat, kürsüde yaptığı açıklamada, şu şekilde konuştu: