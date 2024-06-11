Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.

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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Daha önce yardımcı antrenör olmuştu

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.