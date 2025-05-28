Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın alacakları ödendi

AA & Ensonhaber

1. Lig'e veda eden ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın alacaklarının ödendiğini duyurdu.

"FESHETME HAKKI ORTADAN KALKMIŞTIR"

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi: