Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın alacakları ödendi

AA & Ensonhaber
1. Lig'e veda eden ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın alacaklarının ödendiğini duyurdu.
"FESHETME HAKKI ORTADAN KALKMIŞTIR"
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Renaldo Cephas'a yapılması gereken ödeme gerçekleştirilmiş olup futbolcumuzun kulübümüzle sözleşmesini feshetme hakkı ortadan kalkmıştır.
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