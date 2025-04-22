Ankaragücü'nden taraftarına bilet jesti

AA & Ensonhaber

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün 27 Nisan Pazar günü Çorum FK ile oynayacağı kritik maçının tüm biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarılırken, kadın ve çocuklara biletler ücretsiz olacak.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm kategorilerde biletlerin 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı ve bu biletlerin Passolig kartlarına Doğu Tribünü'nden yükleneceği kaydedildi.

RAKİP ÇORUM FK

Ligde 39 puanla 18. sırada bulunan Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Çorum FK'yı ağırlayacak.