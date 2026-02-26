Ankaragücü'nün eski futbolcularından Candan Dumanlı vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Celal Dumanlı'nın 87 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.
Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
MİLLİ FORMAYI 2 KEZ GİYDİ
Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI
Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi