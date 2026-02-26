Ankaragücü'nün eski futbolcularından Candan Dumanlı vefat etti

Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MİLLİ FORMAYI 2 KEZ GİYDİ

Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.