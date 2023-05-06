Antalyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Antalyaspor 1-0 Beşiktaş
45' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından yaptığı şut savunmaya da çarpıp kornere çıktı.
40' Valentin Rosier'in ortasında Cenk Tosun arka direkte kafayı vurdu. Top kaleci Helton'da kaldı.
38' Fernando'nun harika pasında Fredy sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.
34' Arthur Masuaku son çizgiye inip ortasını yaptı. Top doğrudan auta gitti.
32' Fernando'nun harika ortasında topa iyi yükselen Ömer Toprak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0.
32’ Gol… Antalyaspor 1-0 Beşiktaş (Ömer)
27' Cemali Sertel'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Bünyamin'den önce savunma uzaklaştırdı. Dönen topa Erdal gelişine vurdu. Mert Günok çok iyi uzandı ve topu uzaklaştırdı.
22' Fernando, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
19' Fernando'nun soldan kullandığı köşe vuruşunu kaleci Mert yumrukladı.
17' Cemali Sertel, soldan Rosier'i geçti. Son çizgiye inen Larsson'u düşündü ama top hızlı, aut.
13' Amir Hadziahmetovic, savunma arkasına sarkmak isteyen Maxim'i düşündü ama top hızlı.
8' Fernando'nun soldan kullandığı köşe vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.
6' Alexandru Maxim'in yerden kullandığı serbest vuruş kaleci Helton Leite'te kaldı.
2' Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Masuaku'dan sıyrılıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Dolmabahçe'de oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar