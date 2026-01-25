Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısında iki golle güldü

- Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
- Maçta ev sahibi takımın gollerini Dario Saric ve Sander van de Streek kaydetti.
- Bu galibiyetle Antalyaspor, 19 puana ulaşarak Gençlerbirliği ile puanlarını eşitledi.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ile Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü zorlu maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
KAZANAN ANTALYASPOR
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 13. dakikada Sekou Koita attı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 19
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 19 puan yükselerek aynı puandaki Gençlerbirliği'ni yakaladı.
Ligin sonraki maçında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.