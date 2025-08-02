Antalyaspor, hazırlık maçında Shkupi'ye 6 attı

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig ekibi Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile karşılaştı.
Kırmızı-beyazlılar, rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
GENÇ İSİMLER ŞANS BULDU
Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.
Belözoğlu, müsabakada 16 yaşındaki Ali Demirbilek ile Hasan Yakub İlçin'e ilk 11'de görev verdi.
ANTALYASPOR 6 GOLLE KAZANDI
Antalyaspor'un gollerini 18. dakikada Ramzi Safuri, 40. dakikada Abdülkadir Ömür, 55. dakikada Tomas Cvancara (penaltıdan), 75. dakikada Sander Van de Streek, 79. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 85. dakikada Georgi Dzhikiya attı.
Akdeniz temsilcisinin yeni transferleri Abdülkadir Ömür, Cvancara ile Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini attı.