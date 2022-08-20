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    Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti

    Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti

    Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.
    • 20.08.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 00:19
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    Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

    Karşılaşmaya baskılı başlayan ekip Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi 14. dakikada Fernando'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

    Antalyaspor golün ardından da baskısına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, 40. dakikada Haji Wrihgt'ın penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

    İlk yarının bitmesine dakikalar kala 45+5. dakikada bordo-mavililerin yeni transferi Bardhi sahneye çıktı ve attığı golle farkı 1'e indirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor, devre arasına 2-1 önde gitti.

    Antalyaspor, Trabzonspor u 5-2 mağlup etti #1

    Antalyaspor 5 golle kazandı

    İkinci yarı da ilk yarı kadar yüksek tempoda oynandı. İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Maçın 73. dakikasında sahneye yeniden çıkan Bardhi, topu ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

    Antalyaspor'dan cevap gecikmedi ve mücadelenin 81. dakikasında Gökdeniz topu ağlara gönderdi ve skor 3-2'ye geldi.

    90+6. dakikada Gökdeniz yeniden sahneye çıktı ve durumu 4-2 yaptı. 90+7. dakikada Wright'ın golü ile durum 5-2 oldu.

    Bu golle Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Antalyaspor, Trabzonspor u 5-2 mağlup etti #2

    Antalyaspor, Trabzonspor u 5-2 mağlup etti #3

    Antalyaspor, Trabzonspor u 5-2 mağlup etti #4

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