Antalyaspor'da hedef çıkışını sürdürmek

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Uğurlu, AA muhabirine, Antalyaspor'daki serüveninin Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladığını belirterek, ardından ligdeki rakiplerinden biri olan Gençlerbirliği'ni mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını hatırlattı.

"FİZİK GÜCÜ ARTTI"

Süper Lig'in 20. haftasında da ligin en güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile evlerinde 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Uğurlu, takımın direncinin ve fizik gücünün arttığını bu maçta çok iyi gördüklerini kaydetti.

Takımın oyun anlamında da yukarıya çıkmaya başladığının altını çizen Uğurlu, geliştirmeleri gereken özelliklerinin olduğunu, her hafta üzerine koyarak yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

"ALT GRUPTAN SIYRILMAK İSTİYORUZ"

Ligde alt sıralarda yer alan takımların birbirlerine yakın puanlarının bulunduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Alt gruptan sıyrılmak istiyoruz. Bunun için de çok fazla mücadele etmemiz, yapabildiğimizin en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz sıralamada ligi bitireceğimize inanıyorum." dedi.

"MOTİVASYON OLARAK BİZİ YUKARIYA ÇEKTİ"

Sami Uğurlu, ligdeki son maçlardan alınan puanların takım için çok değerli olduğunu vurguladı.

Puanların futbolculara, şehre öz güven kazandırdığına işaret eden Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: