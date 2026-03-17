Anthony Musaba'dan Beşiktaş derbisi öncesi açıklama

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, ligdeki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU PERFORMANSI HER MAÇTA GÖSTERMELİYİZ"

Hollandalı futbolcu, "Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün de bunu sahaya yansıtabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet moral olacak. Bir araya gireceğiz, enerji depolayacağız, takım ruhunu tekrar sürdürmek istiyoruz. Takımın performansından mutluyum." dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Musaba, ligin bi sonraki haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi için, "Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Biz oyuncular olarak her maçı kazanmalıyız. Bizim için her maç gibi gibi bir maç. Tek odağımız bu. Umarım iyi oynayıp 3 puanı alırız." yanıtını verdi.