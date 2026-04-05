Archie Brown: Hocamız ofansif oynamamızı istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "En iyisi miydi bilmiyorum ama pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ OFANSİF OYNAMAMIZI İSTİYOR"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun anlayışına değinen Brown, "Her zaman ofansif oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep" dedi.

Tedesco'nun takım üzerindeki etkisine dikkat çeken Brown, "Kulübedeki varlığı çok önemli. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor" şeklinde konuştu.

"DERBİLER EKSTRA MOTİVASYON"

Tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurgulayan Brown, "Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.