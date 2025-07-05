Arda Güler: Orta sahada oynarken iyi hissediyorum

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'de düzenlenen organizasyonun çeyrek final mücadelesinde, İspanyol takımı Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.

Bu kritik sınav öncesinde ise Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ GÖRÜYORUM"

Milli futbolcu, teknik direktörü Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini dile getirdi.

Arda, şu ifadeleri kullandı:

Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım. Hoca beni oynatıyor, çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz. Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatmaya çalışıyor.

"ORTA SAHADA OYNARKEN İYİ HİSSEDİYORUM"

Arda, ayrıca şu sözleri sarf etti: