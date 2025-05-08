Arda Güler ve David Alaba'dan sucuklu fotoğraf paylaşımı

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Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'de ritmini bulmaya başlayan Arda Güler'in yükselen performansı parmak ısırtıyor.

Son haftalarda ilk 11'de görev alan ve attığı gollerle yavaş yavaş Real Madrid'in dev kadrosunda kendisinde yer alan Arda Güler Instagram hesabından bir fotoğraf serisi paylaştı.

Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla olan iyi ilişkileri de gözden kaçmadı.

ALABA ELİNDE SUCUKLA POZ VERDİ

20 yaşındaki milli yıldızımızın fotoğraf serisinde David Alaba da yer aldı.

Paylaştığı resimde Arda'nın takım arkadaşı Alaba'yı elinde sucuk varken yakalayıp fotoğraf çektiği görüldü.

Alaba elindeki Türk sucuğu ve Arda Güler ile birlikte poz verdi.

İşte o kare...

ARKADAŞI TÜRK INFLUENCER HEDİYE ETTİ

Öte yandan David Alaba'ya elindeki sucuğun Almanya'dan geldiği öğrenildi.

Alaba'ya sucuğu ikram eden kişinin ise Almanya'da yaşayan bir Türk influencer olduğu aktarıldı.

Alaba'ya sucuğu ikram eden Türk influencerın Avusturyalı oyuncuyla çok yakın arkadaş olduğu da gelen bilgiler arasında.