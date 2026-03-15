Arda Güler'den tarihi golüne yorum

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Antonio Rüdiger ve 44. dakikada Federico Valverde'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Real Madrid, 66. dakikada Dean Huijsen ile farkı 3'e çıkardı.

85. dakikada Manuel Angel'ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e gelirken, 89. dakikada Arda Güler, kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle skoru belirledi ve Madrid ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

"BUNU EVDE DENEMEYİN"

Arda Güler, sosyal medya hesabından attığı golün videosunu paylaştı ve esprili bir dille “Bunu evde denemeyin” notunu düştü.

"MUHTEŞEM BİR GOLDÜ"

68 metreden ağları sarsan ve LaLiga'nın en uzak mesafeden atılan golünü kaydeden Arda karşılaşmanın ardından Real Madrid TV'ye röportajda verdi.

Türk oyuncu, orta saha çizgisinin gerisinden attığı golün ardından açıklanacak pek bir şey olmadığını, kalecinin önde olduğunu ve kendisinin de şansını denediğini söyledi ve "Harika bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Muhteşem bir goldü" ifadelerini kullandı.

"NET BİR ZAFER ELDE ETTİK"

Yıldız futbolcu, takımın her maçta gösterdiği gelişmeden ve Manchester City karşısındaki yorgunluğa rağmen kazandıkları zaferden de bahsetti ve "Elbette biraz yorgunduk ama bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden tüm genç oyuncuların olması önemliydi çünkü onların desteğiyle harika bir maç oynadık ve net bir zafer elde ettik" diye konuştu.

ARDA GÜLER'DEN 4 GOL, 13 ASİST

Milli futbolcu Arda Güler, sezonun geride kalan kısmında Real Madrid formasını 43 maçta giydi.

21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

13 tane de asist katkısı bulunan Arda, 17 gole direkt olarak katkı sağladı.