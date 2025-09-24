Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt geldi

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında açıklama yaptığı hakem Arda Kardeşler, HT Spor canlı yayınına bağlanarak dikkat çeken sözler sarf etti.

Hacıosmanoğlu'nun ifadeleri hakkında konuşan Kardeşler, "TFF Başkanı'nın 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN HEDEF KONUMUNDAYIM"

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım" şeklinde konuştu.

"KEŞKE BENİM DE BİR AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.