Arda Turan, biyografisinden 'Sadece Galatasaray' yazısını kaldırdı

Haber Merkezi
Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti.
ARDA TURAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Ukrayna temsilcisi, Arda Turan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Arda Turan, bu imzanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.
38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.
YANKI UYANDIRDI
Arda Turan'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış