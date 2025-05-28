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Arda Turan, biyografisinden 'Sadece Galatasaray' yazısını kaldırdı

Arda Turan, biyografisinden 'Sadece Galatasaray' yazısını kaldırdı Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını çıkarttı.