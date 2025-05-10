İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"HAYALLERİMİZİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK"

Kasımpaşa'nın ön alan baskısı yapacağını tahmin ettiklerini ve buna göre sahaya çıktıklarını belirten Turan, şu şekilde konuştu:

Emre ve Umut'u merkeze çekip Berke ile uzun toplar düşündük. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var değerlendiremedik maalesef. Gol yiyince kırılgan durumumuz ikinci yarıdaki durumu ortaya çıkardı. Çok fazla gol kaçırıyoruz. Oyuncularıma kaçırdıklarından dolayı bir laf söylemem ama fazla oldu, onun için hayallerimizi ertelemek zorunda kaldık.

"HER BİRİYLE GURUR DUYUYORUM"

Arda Turan, çok sıkıntılı bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

13-14 oyuncuyla devam etmeye, kulübümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı ve başkanımı bırakmazdım bugün sonuna kadar devam ettik. Şansımız vardı elimize geldi; Rize, Samsun, Trabzon'da kaybetmeyecek hatta kazanacak kadar oynadık. Üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum muhteşem bir iş yaptılar. Bu skorlar algıyı değiştirmemeli. Gelecek kaygıları olduğu için bu kırılganlıklar normal. Sistem ve taktik çalışıyor. Bu oyunun kendisi sokakta oynadığımız oyun aslında; top oynamak birebir var, temas var. Kornerden bu kadar gol yememeliyiz. Enerji ve motivasyonla zaman zaman da oyuncu aidiyetiyle alakalı. Oyuncularımı suçlamıyor hatta her biriyle gurur duyuyorum.

"EYÜPSPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Transfer iddialarına ilişkin ise eflatun-sarılıların teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı: